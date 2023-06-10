Нічна атака на Одещину: кількість постраждалих зросла до 29

У ніч на 10 червня російські окупанти здійснили обстріл Одеси та області. По регіону було запущено дрони-камікадзе та ракети. Унаслідок падіння уламків та влучання ворожих цілей є загиблі та поранені.

Джерело: голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук

За його інформацією, цієї ночі над Одесою було збито 8 дронів-камікадзе та 2 ракети.

Унаслідок падіння уламків збитого БпЛА на житлову багатоповерхівку загинуло троє осіб.

Ще 26 осіб – серед яких вагітна жінка та двоє дітей – зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Окрім цього Братчук зазначив, що одна з ворожих ракет поцілила в узбережжя Одещини, унаслідок чого від уламків та вибухової хвилі постраждало троє осіб.

Таким чином, загальна кількість постраждалих унаслідок нічної атаки росіян на Одеську область зросла до 29.