Нічна атака на Одещину: кількість постраждалих зросла до 29

Джерело: голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук
За його інформацією, цієї ночі над Одесою було збито 8 дронів-камікадзе та 2 ракети.
Унаслідок падіння уламків збитого БпЛА на житлову багатоповерхівку загинуло троє осіб.
Ще 26 осіб – серед яких вагітна жінка та двоє дітей – зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Окрім цього Братчук зазначив, що одна з ворожих ракет поцілила в узбережжя Одещини, унаслідок чого від уламків та вибухової хвилі постраждало троє осіб.
Таким чином, загальна кількість постраждалих унаслідок нічної атаки росіян на Одеську область зросла до 29.
- Вночі 9 червня російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну застосувавши ракети та БпЛА. Більшість ворожих цілей було знищено силами ППО.
- 9 червня під час нічної ракетної атаки росіян, одну ворожу ціль було збито над Житомирською областю. Унаслідок падіння уламків є жертви та руйнування.