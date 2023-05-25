У ніч на 25 травня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками. Загалом було випущено 36 БПЛА, з яких всі були збиті силами та засобами ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Цієї ночі російські війська атакували Україну ударними дронами іранського виробництва “Shahed-136/131”.

Загалом росіяни випустили 36 БПЛА. Запуски здійснювались з північного та південного напрямків.

“Імовірно ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави”, – мовиться у повідомленні.

До відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності Повітряне командування “Південь” Повітряне командування “Центр” Повітряне командування “Захід” Повітряних Сил ЗС України та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України!

Спільними зусиллями усі 36 безпілотники були знищені.