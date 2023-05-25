Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Цієї ночі російські війська атакували Україну ударними дронами іранського виробництва “Shahed-136/131”.
Загалом росіяни випустили 36 БПЛА. Запуски здійснювались з північного та південного напрямків.
“Імовірно ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави”, – мовиться у повідомленні.
До відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності Повітряне командування “Південь” Повітряне командування “Центр” Повітряне командування “Захід” Повітряних Сил ЗС України та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України!
Спільними зусиллями усі 36 безпілотники були знищені.
- Цієї ночі, 25 травня, під час атаки безпілотників, чотири ворожі БПЛА було збито над Миколаївською та Одеською областями.
- Вночі 25 травня російські окупаційні війська вкотре атакували Україну безпілотниками. Низка БПЛА були випущені й на Київ, однак всі вони були збиті.