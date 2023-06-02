Вночі 2 червня російські окупаційні війська вкотре атакували Київ та область дронами і ракетами. Унаслідок падіння уламків ворожих цілей в області постраждало двоє осіб, серед них - дитина.

Джерело: Київська ОВА

У відомстві наголосили, що в області не зафіксовано влучань БпЛА чи ракет, проте є наслідки через падіння уламків.

Зокрема поранень зазнали двоє осіб, серед яких дитина. Дорослого постраждалого госпіталізували та прооперували, загроз його життю немає.

Крім того, через падіння уламків пошкоджено 5 приватних будинків. У 3 будинках пошкодження незначні – вибиті вікна, посічені фасади. У 2 – виникли пожежі, вони ліквідовані.

Відповідні служби працюють над усуненням наслідків атаки. Власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога.

Уламками пошкоджено декілька автівок, а також вікна в одному з офісних приміщень.

У двох районах області – декілька займань трав’яної та лісової підстилки.