Джерело: Київська ОВА
У відомстві наголосили, що в області не зафіксовано влучань БпЛА чи ракет, проте є наслідки через падіння уламків.
Зокрема поранень зазнали двоє осіб, серед яких дитина. Дорослого постраждалого госпіталізували та прооперували, загроз його життю немає.
Крім того, через падіння уламків пошкоджено 5 приватних будинків. У 3 будинках пошкодження незначні – вибиті вікна, посічені фасади. У 2 – виникли пожежі, вони ліквідовані.
Відповідні служби працюють над усуненням наслідків атаки. Власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога.
Уламками пошкоджено декілька автівок, а також вікна в одному з офісних приміщень.
У двох районах області – декілька займань трав’яної та лісової підстилки.
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