Чергова нічна атака ракетами та дронами не призвела до пошкоджень електростанцій та магістральних мереж, проте все ще складною ситуація залишається поруч із лінією фронту.

Джерело: “Укренерго“.

Зокрема внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено мережі обленерго у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. На Дніпропетровщині до ранку всі споживачі були заживлені.

Крім того, через штормову погоду зафіксовано відключення споживачів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях.

Станом на 26 травня електроенергії, виробленої всіма видами електростанцій, вистачає для забезпечення потреб споживачів. Водопілля поступово знижується, але ресурсу ще вистачає для активної роботи гідроелектростанцій.

Сонячна та вітряна погода сприяє роботі відновлюваної енергетики. У ранкові та вечірні години для покриття підвищеного рівня споживання максимально залучаються наявні у системі потужності теплових електростанцій.

На цьому тижні ремонтні бригади відновили дві магістральні лінії електропередачі на сході України. Триває літня ремонтна кампанія на атомних і теплових електростанціях та теплоелектроцентралях.

У компанії зазначили, що експорт електроенергії тимчасово відсутній. Це ситуативне рішення для забезпечення електроенергією українських споживачів. Натомість імпорт здійснюється зі Словаччини у денні та вечірні години.