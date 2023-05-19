У ніч на 19 травня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками та крилатими ракетами. Проте ворожі обстріли не спричинили пошкоджень магістральних мереж.

Джерело: “Укренерго”.

Однак, сьогодні вдень обстрілами було пошкоджено магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з електростанцій на сході України.

Внаслідок обстрілів ворога також пошкоджень зазнають і розподільні мережі у прифронтових та прикордонних областях. Триває їх відновлення.

Водночас триває ремонтна кампанія на низці атомних та теплових електростанцій.

Через сукупність цих факторів зменшився обсяг виробництва електроенергії. Зараз її достатньо для покриття потреб споживачів, але для збереження балансу в вечірні години необхідне ощадливе споживання електроенергії.

Відтак в “Укренерго” закликали українців ощадливо споживати електроенергію, зокрема зменшити її використання з 19:00 до 22:00.

За даними Міненерго, на Львівщині через падіння уламків ударного безпілотника частково знеструмлено один населений пункт.

У Запорізькій області внаслідок артобстрілів знеструмлено 8 населених пунктів, 4,7 тис. споживачів залишилися без світла. В Донецькій області через обстріл знеструмлено 7 населених пунктів, без світла залишилися 10,2 тис. споживачів. Також через обстріли є відключення світла в Миколаївській та Дніпропетровській області.

На Харківщині під обстріл під час виконання робіт потрапила бригада енергетиків. Минулося без постраждалих.

Внаслідок попередніх ворожих обстрілів без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.