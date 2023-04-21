Цієї ночі, 21 квітня, війська РФ вчергове атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Проте це не вплинуло на енергосистему та не призвело до необхідності обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Станом на 21 квітня, виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. Крім того, в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності.

Зазначається, що працюють всі види генерації. Зокрема, триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову, також продовжується незначний імпорт зі Словаччини.

За даними “Укренерго”, складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту. Вчора вкотре під обстріл росіян потрапили розподільні мережі на Донеччині.

У компанії зазначили, що в Україні все ще триває водопілля. Гідроелектростанції працюють упродовж всієї доби і для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води на Дніпрі та Дністрі.

“Відновлення енергосистеми триває. Ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак, пріоритетом залишається відновлення надійності живлення. Щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень ворога і все ще продовжує відновлюватися, просимо за можливості переносити використання потужної техніки на нічні та денні години”, – резюмували в “Укренерго”.