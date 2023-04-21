Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
Станом на 21 квітня, виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. Крім того, в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності.
Зазначається, що працюють всі види генерації. Зокрема, триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову, також продовжується незначний імпорт зі Словаччини.
За даними “Укренерго”, складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту. Вчора вкотре під обстріл росіян потрапили розподільні мережі на Донеччині.
У компанії зазначили, що в Україні все ще триває водопілля. Гідроелектростанції працюють упродовж всієї доби і для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води на Дніпрі та Дністрі.
“Відновлення енергосистеми триває. Ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак, пріоритетом залишається відновлення надійності живлення. Щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень ворога і все ще продовжує відновлюватися, просимо за можливості переносити використання потужної техніки на нічні та денні години”, – резюмували в “Укренерго”.
- Станом на 21 квітня гідрологічна ситуація контрольована, зокрема спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Проте все ще залишаються підтопленими 1 490 дворогосподарств та 247 будинків.
- Під час опалювального сезону 2022-2023 років російські загарбники здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об’єктах України.
- Резерв в енергосистемі України дозволяє збільшити обсяги електроенергії для експорту до Європи.