У ніч з 3 на 4 червня російські війська в черговий раз здійснили атаку України ракетами та дронами-камікадзе. За попередньою інформацією, до столиці не долетіла жодна повітряна ціль.

Джерело: пресслужба КМВА.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, росіяни атакували Україну ракетами та безпілотними літальними апаратами. Ворог запустив ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію.

“За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало в бік міста – ППО знищила ще на дальніх підступах. Другу ніч поспіль кияни не чують звуки вибухів над головою”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 2 червня російські загарбники укотре атакували українську столицю. По Києву було випущено десятки повітряних цілей, серед яких ракети та дрони. Понад 30 з них було знищено.

Унаслідок падіння уламків ворожих цілей в області постраждало двоє осіб, серед них – дитина.

Варто додати, під час нічного ракетного обстрілу Києва 1 червня загинуло троє осіб. Серед загиблих – жінка, яка намагались заховатись в укритті. Її чоловік Ярослав розповів, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом з дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.