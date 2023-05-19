Нічна атака росіян на Україну: силами ППО знищено 16 БПЛА та три крилаті ракети

У ніч на 19 травня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками та крилатими ракетами. Силами ППО було знищено більшість ворожих цілей.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

За офіційними даними цієї ночі росіяни випустили по Україні 22 БПЛА “Shahed-136/131” та 6 крилатих ракет типу “Калібр”.

БПЛА запускали з трьох напрямків – північного, південного та східного, а ракети – з кораблів у Чорному морі.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань “Центр”, “Захід” та “Південь” Повітряних Сил ЗС України було знищено 19 ворожих цілей, серед яких 16 безпілотників та три ракети.

Відомо, що окупанти намагались атакувати Київ, однак всі ворожі цілі, які були випущені у напрямку столиці, вдалось знищити.

БПЛА також були випущені на Львівщину. Місцева влада повідомила, що ціллю РФ був обʼєкт критичної інфраструктури. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що у регіоні спрацювала ППО.

Пролунали вибухи і у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Тут зафіксовано 4 влучання в промислове підприємство, постраждало двоє осіб.