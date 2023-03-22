У США відреагували на нічну атаку дронами з боку Росії по території України. Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що агресія показує наскільки російський президент Володимир Путін "зацікавлений" у мирі.

Про це посол повідомила у Twitter.

Атака дронами також показує “прагнення” Путіна завершити війну, яку сам розпочав.

“Після всіх вчорашніх розмов у Москві знову російські ракети та знову атаки безпілотників на мирних жителів уночі абсолютно ясно показують, наскільки президент Путін зацікавлений у справедливому мирі чи припиненні війни, яку він розпочав”, — написала Брінк.

Цієї ночі росіяни запустили по Україні 21 дрон-камікадзе Shahed 136, з яких вдалося збити 16. Їх випустили з Брянської області.

У Житомирській області зафіксували приліт по об’єкту інфраструктури, а в Київській області під ударом опинилися гуртожитки та корпус одного з ліцеїв. Дронами частково було зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

Внаслідок атаки щонайменше чотири людини загинуло, ще сім поранено.