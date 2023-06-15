Вночі 15 червня війська РФ атакували ракетами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Три ракети вдарили по двох промислових підприємствах, поранено одну людину.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

За його інформацією, поранення зазнав 38-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На підприємствах внаслідок удару виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус.

Одну ракету збито силами ППО, її уламки пошкодили авто.

Також над Дніпропетровщиною вночі було збито 5 ударних донів “Shahed-131/136”.