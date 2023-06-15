Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
За його інформацією, поранення зазнав 38-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
На підприємствах внаслідок удару виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус.
Одну ракету збито силами ППО, її уламки пошкодили авто.
Також над Дніпропетровщиною вночі було збито 5 ударних донів “Shahed-131/136”.
- Вночі 15 червня російські окупаційні війська завдали ракетно-дронового удару по Україні. Зафіксовано влучання у Дніпропетровській області.