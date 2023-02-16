Про це повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.
У компанії зазначили, що сьогодні, у порівнянні зі вчорашнім днем, трохи зросло споживання електроенергії, однак вже 5-ту добу поспіль дефіцит потужності відсутній і станом на зараз не прогнозується.
“Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання”, – мовиться у повідомленні.
Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились.
Однак у випадку зростання споживання електроенергії можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Дніпропетровській області.
Водночас через пошкоджену інфраструктуру погодинні відключення електроенергії все ще застосовуються в Одесі.