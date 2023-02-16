Нічна атака росіян на Україну не призвела до дефіциту потужності в енергосистемі. Таким чином, 16 лютого в українських регіонах не вимикатимуть електроенергію.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.

У компанії зазначили, що сьогодні, у порівнянні зі вчорашнім днем, трохи зросло споживання електроенергії, однак вже 5-ту добу поспіль дефіцит потужності відсутній і станом на зараз не прогнозується.

“Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання”, – мовиться у повідомленні.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились.

Однак у випадку зростання споживання електроенергії можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Дніпропетровській області.

Водночас через пошкоджену інфраструктуру погодинні відключення електроенергії все ще застосовуються в Одесі.