Джерело: “Укренерго”.
Водночас внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження у мережах операторів систем розподілу (обленерго), зокрема на Хмельниччині. Також внаслідок інтенсивних обстрілів знеструмлені низка споживачів на Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють живлення.
Вчора при проходженні вечірнього піку обмеження споживання – не застосовувались. Для забезпечення споживання електроенергії були задіяні всі наявні резерви потужності на гідро та теплових електростанціях.
За даними “Укренерго”, зараз виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання.
Сьогодні вдень упродовж трьох годин триватиме невеликий імпорт зі Словаччини. У нічні та денні години, коли в енергосистемі є надлишок потужності і знижене споживання, продовжується експорт до Молдови та Польщі.
Сьогодні у вечірні години прогнозується такий же рівень споживання, як і вчора, для покриття якого будуть задіяні всі наявні резерви потужності. Ремонтна кампанія на електростанціях триває.
У компанії закликали українців ощадливо споживати електроенергію, зокрема зменшити її використання з 19:00 до 22:00.
- Під час нічного обстрілу України 18 травня російські окупанти поцілили в об’єкти енергетичної інфраструктури. Як наслідок – без електропостачання залишились понад 20 населених пунктів у різних областях України.
- Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький розповів, чи будуть влітку вимикати електроенергію українцям, якщо виникне дефіцит.
- В “Укренерго” закликали українців зменшити споживання електроенергії під час ранкових та вечірніх піків – через зростання навантаження на енергосистему.