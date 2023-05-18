Вечірні та нічні масовані атаки ракетами та дронами по Україні не завдали нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі магістральних мереж. Проте внаслідок ворожих обстрілів є часткові відключення електроенергії у 6 областях України.

Джерело: “Укренерго”.

Водночас внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження у мережах операторів систем розподілу (обленерго), зокрема на Хмельниччині. Також внаслідок інтенсивних обстрілів знеструмлені низка споживачів на Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють живлення.

Вчора при проходженні вечірнього піку обмеження споживання – не застосовувались. Для забезпечення споживання електроенергії були задіяні всі наявні резерви потужності на гідро та теплових електростанціях.

За даними “Укренерго”, зараз виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання.

Сьогодні вдень упродовж трьох годин триватиме невеликий імпорт зі Словаччини. У нічні та денні години, коли в енергосистемі є надлишок потужності і знижене споживання, продовжується експорт до Молдови та Польщі.

Сьогодні у вечірні години прогнозується такий же рівень споживання, як і вчора, для покриття якого будуть задіяні всі наявні резерви потужності. Ремонтна кампанія на електростанціях триває.

У компанії закликали українців ощадливо споживати електроенергію, зокрема зменшити її використання з 19:00 до 22:00.