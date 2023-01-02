В ніч з 1 на 2 січня у Києві та по значній частині України була повітряна тривога – Росія атакувала столицю іранськими дронами-камікадзе.

Про це інформує мер Києва Віталій Кличко.

У Деснянському районі столиці близько 1 ночі пролунав вибух. Як повідомив міський голова, на місце оперативно прибули усі служби. с

Унаслідок вибуху постраждав 19-річний чоловік – його госпіталізували.

Також результаті нічного обстрілу столиці було пошкоджено об‘єкти енергетичної інфраструктури. Кличко повідомив, що у місті відбуваються аварійні відключення електроенергії, є знеструмлені об‘єкти теплопостачання. Натомість водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі.

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, в Деснянському районі Києва уламок іранського дрона упав на проїжджу частину дороги, внаслідок вибухової хвилі зазнали ушкоджень вікна будинку поруч.