Про це інформує мер Києва Віталій Кличко.
У Деснянському районі столиці близько 1 ночі пролунав вибух. Як повідомив міський голова, на місце оперативно прибули усі служби. с
Унаслідок вибуху постраждав 19-річний чоловік – його госпіталізували.
Також результаті нічного обстрілу столиці було пошкоджено об‘єкти енергетичної інфраструктури. Кличко повідомив, що у місті відбуваються аварійні відключення електроенергії, є знеструмлені об‘єкти теплопостачання. Натомість водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі.
Як повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, в Деснянському районі Києва уламок іранського дрона упав на проїжджу частину дороги, внаслідок вибухової хвилі зазнали ушкоджень вікна будинку поруч.
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