Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Мер Харкова, зокрема, наголосив, що ворог свідомо обстрілював саме мирне населення.

“Його метою сьогодні було максимально досадити харків’янам за успіхи ЗСУ на фронті”, – переконаний Терехов. Він додав, що наслідки цих ракетних ударів дуже важкі. 

Одна з ракет агресора влучила у житловий будинок Новоброварського району Харкова. Відомо про одного загиблого та двох поранених осіб. Терехов констатує, що сам будинок частково зруйнований.

Попри обстріли, водопостачання в місті відновлене уночі, а громадський транспорт працює у штатному режимі.

Ігор Терехов подякував за роботу усім, хто, попри війну, працює над ліквідацією наслідків ворожої атаки:

“Дякуємо всім, хто цієї важкої для Харкова ночі зробив усе можливе для якнайшвидшої нормалізації життя міста — гасив пожежі, відновлював електро- та водопостачання. Ви — герої!”

Раніше Терехов заявив, що через удар по інфраструктурному об’єкту Харкова у багатьох районах міста пропало світло. З цієї ж причини в тих же районах немає води — не працюють помпи. Він закликав всіх дотримуватися спокою та запевнив, що фахівці обленерго та комунальні служби вже працюють над усуненням ушкоджень, які місту завдав наш ворог.