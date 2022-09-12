В ніч з 11 на 12 вересня Російська Федерація вкотре обстрілювала об'єкти цивільної інфраструктури України. Зокрема, російська ракета влучила в житловий будинок Новоброварського району Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Мер Харкова, зокрема, наголосив, що ворог свідомо обстрілював саме мирне населення.

“Його метою сьогодні було максимально досадити харків’янам за успіхи ЗСУ на фронті”, – переконаний Терехов. Він додав, що наслідки цих ракетних ударів дуже важкі.

Одна з ракет агресора влучила у житловий будинок Новоброварського району Харкова. Відомо про одного загиблого та двох поранених осіб. Терехов констатує, що сам будинок частково зруйнований.

Попри обстріли, водопостачання в місті відновлене уночі, а громадський транспорт працює у штатному режимі.

Ігор Терехов подякував за роботу усім, хто, попри війну, працює над ліквідацією наслідків ворожої атаки:

“Дякуємо всім, хто цієї важкої для Харкова ночі зробив усе можливе для якнайшвидшої нормалізації життя міста — гасив пожежі, відновлював електро- та водопостачання. Ви — герої!”

Раніше Терехов заявив, що через удар по інфраструктурному об’єкту Харкова у багатьох районах міста пропало світло. З цієї ж причини в тих же районах немає води — не працюють помпи. Він закликав всіх дотримуватися спокою та запевнив, що фахівці обленерго та комунальні служби вже працюють над усуненням ушкоджень, які місту завдав наш ворог.