Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Мер Харкова, зокрема, наголосив, що ворог свідомо обстрілював саме мирне населення.
“Його метою сьогодні було максимально досадити харків’янам за успіхи ЗСУ на фронті”, – переконаний Терехов. Він додав, що наслідки цих ракетних ударів дуже важкі.
Одна з ракет агресора влучила у житловий будинок Новоброварського району Харкова. Відомо про одного загиблого та двох поранених осіб. Терехов констатує, що сам будинок частково зруйнований.
Попри обстріли, водопостачання в місті відновлене уночі, а громадський транспорт працює у штатному режимі.
Ігор Терехов подякував за роботу усім, хто, попри війну, працює над ліквідацією наслідків ворожої атаки:
“Дякуємо всім, хто цієї важкої для Харкова ночі зробив усе можливе для якнайшвидшої нормалізації життя міста — гасив пожежі, відновлював електро- та водопостачання. Ви — герої!”
Раніше Терехов заявив, що через удар по інфраструктурному об’єкту Харкова у багатьох районах міста пропало світло. З цієї ж причини в тих же районах немає води — не працюють помпи. Він закликав всіх дотримуватися спокою та запевнив, що фахівці обленерго та комунальні служби вже працюють над усуненням ушкоджень, які місту завдав наш ворог.
- 11 вересня з декількох областей України почали надходити повідомлення про відсутність або перебої з електропостачанням. Так, про відсутність світла заявили жителі Полтавської, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Частина об’єктів критичної інфраструктури постраждала внаслідок російських обстрілів.
- Ввечері 11 вересня противник завдав ракетний удар по зоні відповідальності з’єднання. Загалом ворог застосував 11 крилатих ракет.
- На Харківщині українські сили прорвали російські позиції до 70 км вглиб. Російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області.
- Вранці 6 вересня російські окупанти завдали удару по Харкову, влучивши у житлову 5-поверхівку. На даний час на місці інциденту працюють рятувальники, які вже дістали з-під завалів трьох осіб.