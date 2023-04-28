У ніч на 28 квітня Росія вчергове вдалася до акту тероризму проти мирного населення, здійснивши ракетний обстріл мирного населення. Близько 5 ранку в Умані (Черкаська область) російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. З-під завалів у ході пошуково-рятувальних робіт уже дістали трьох загиблих осіб.

Про це інформує очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

В Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки. З-під завалів уже дістали тіла трьох загиблих. Також вісьмох осіб поранено унаслідок влучання російської ракети – їм надають медичну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

“Слідчо-оперативні групи та криміналісти фіксують черговий воєнний злочин росії проти цивільних людей і документують наслідки ракетного удару”, – зазначається у пресслужбі Національної поліції України.

Також у міській раді повідомили, що сьогодні в Умані у загальноосвітніх закладах навчання відбуватиметься дистанційно. В дошкільних навчальних закладах працюватимуть чергові групи.

Глава Черкаської обласної воєнної адміністрації Ігор Табурець повідомив про два влучання у цивільні об’єкти в місті Умань – складське приміщення та багатоповерхівку.