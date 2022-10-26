Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
“Російська ракета, що прилетіла у Дніпро, убила двох людей. За уточненою інформацією, четверо — поранені. Це двоє жінок і двоє чоловіків. Усі у лікарні. Троє важкі”, — йдеться в повідомленні.
За словами Резніченка, ворог знову завдав удару по Нікопольському району. Російські окупаційні війська накрили вогнем з “Градів” Червоногригорівську громаду. Зазначається, що люди не постраждали.
Водночас є руйнування, а також понівечена лінія електропередач: “Понад 600 родин лишилися без електрики. Аварійні бригади уже працюють”, — додав голова ОВА.
Валентин Резніченко зауважив, що ввечері українські захисники “приземлили” черговий ворожий безпілотник. Військові з повітряного командування “Схід” збили дрон-камікадзе “Shashed-136” у небі над Нікопольщиною.
- Станом на початок 245-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили наступ окупантів у населених пунктах Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.