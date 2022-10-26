В ніч на 26 жовтня війська РФ атакували територію Дніпропетровської області. Обстрілу зазнало місто Дніпро, де загинуло двоє осіб та четверо — постраждало. Крім того, атака прийшлася й на одну з громад області.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

“Російська ракета, що прилетіла у Дніпро, убила двох людей. За уточненою інформацією, четверо — поранені. Це двоє жінок і двоє чоловіків. Усі у лікарні. Троє важкі”, — йдеться в повідомленні.

За словами Резніченка, ворог знову завдав удару по Нікопольському району. Російські окупаційні війська накрили вогнем з “Градів” Червоногригорівську громаду. Зазначається, що люди не постраждали.

Водночас є руйнування, а також понівечена лінія електропередач: “Понад 600 родин лишилися без електрики. Аварійні бригади уже працюють”, — додав голова ОВА.

Валентин Резніченко зауважив, що ввечері українські захисники “приземлили” черговий ворожий безпілотник. Військові з повітряного командування “Схід” збили дрон-камікадзе “Shashed-136” у небі над Нікопольщиною.