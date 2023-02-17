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Нічний обстріл Харкова: в ОВА повідомили про наслідки обстрілу міста

Пізно ввечері 16 лютого російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. В ОВА розповіли про наслідки злочинних дій росіян.

П’ятниця, 17 лютого 2023, 09:57
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Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Напередодні, 16 лютого, близько 23:00 російські окупанти відкрили вогонь по Харкову.

За попередніми даними, для обстрілу окупанти використали ракети ЗРК С-300. Ворожі снаряди поцілили у двох районах міста – Основ’янському та Київському.

Як зазначив Синєгубов, жертв чи постраждалих внаслідок цього обстрілу немає, однак від вибухової хвилі пошкоджено цехи одного з підприємств Харкова.

Щодо ситуації в області, то Синєгубов повідомив, що минулої доби ЗСУ відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка.

Водночас росіяни обстріляли щонайменше 12 населених пунктів, серед яких Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Гряниківка та ін.

У Вовчанську росіяни застосовували і бойову авіацію, і артилерію. У Куп’янську обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі, та автомобіль. Сталися пожежі.

У смт Великий Бурлук через обстріли 44-річна жінка отримала поранення, госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Теги: злочини росіян, обстріли міст, обстріли Харкова, Олег Синєгубов, Харків

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