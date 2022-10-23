Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

“5 поранених: троє доправлені до лікарні, ще двом — надана допомога амбулаторно”, — йдеться в повідомленні щодо влучання ворожої ракети у п’ятиповерховий житловий будинок, де повністю зруйновано квартиру на п’ятому поверсі.

Нагадаємо, що пошкоджень також зазнав сусідній 10-поверховий житловий будинок. Уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, понівечило балкони. Пошкоджено також теплотрасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих автівок. Попередньо, три людини отримали поранення.

Водночас через ворожий обстріл зруйновано складську будівлю. Внаслідок чого одну людину госпіталізовано. На місці влучання виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована рятувальниками.