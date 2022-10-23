Вночі російські військові завдали удару по Миколаєву ракетами типу С-300. Одна з них влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши квартиру на п’ятому поверсі.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

За його словами, також пошкоджень зазнав сусідній 10-поверховий будинок. Там уламками й вибуховою хвилею знесло вікна, двері та понівечило балкони. Водночас пошкоджено теплотрасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих автівок.

Як наголосив Сєнкевич, на щастя, обійшлося без жертв. Один чоловік дістав легкі поранення від уламків скла. Зазначається, що йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Наразі територію обстежили рятувальники, а на місце вже виїхала аварійна бригада для ремонту теплотраси.