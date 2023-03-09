Всю ніч 9 березня війська РФ завдавали масованого ракетного удару по території України. Загалом було випущено 81 ракету та 8 безпілотників. Частину із них було знищено силами ППО.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Як зазначили у ЗСУ, цієї ночі росіяни завдали чергового масованого ракетного удару об‘єктах критичної інфраструктури України.

Загалом окупанти випустили 81 ракету різного базування. Серед них:

28 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 крилатих ракет морського базування “Калібр”;

6 крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 крилатих ракет повітряного базування Х-47 “Кинджал”;

8 керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 зенітних керованих ракет С-300.

Окрім цього, здійснено 8 пусків ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України у взаємодії з підрозділами інших Складових сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, “Калібр” знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА “Shahed-136/131”.

Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.