Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Як зазначили у ЗСУ, цієї ночі росіяни завдали чергового масованого ракетного удару об‘єктах критичної інфраструктури України.
Загалом окупанти випустили 81 ракету різного базування. Серед них:
- 28 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
- 20 крилатих ракет морського базування “Калібр”;
- 6 крилатих ракет повітряного базування X-22;
- 6 крилатих ракет повітряного базування Х-47 “Кинджал”;
- 8 керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
- 13 зенітних керованих ракет С-300.
Окрім цього, здійснено 8 пусків ударних БпЛА “Shahed-136/131”.
Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України у взаємодії з підрозділами інших Складових сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, “Калібр” знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА “Shahed-136/131”.
Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.
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