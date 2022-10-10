Про це інформує виконувач обов’язків міського голови Анатолій Куртєв.
Вночі ворог знову випустив близько десятка ракет на Запоріжжя. Одна з ракет поцілила у багатоквартирний будинок в центрі міста, зруйнувавши під’їзд.
Станом на шосту годину ранку відомо про одну загиблу людину, ще п’ять осіб постраждали. Серед постраждалих є дитина – у неї порізи від уламків скла.
Тривають пошуково-рятувальні роботи.
Нічний удар по Запоріжжю: відомо про загибель однієї людини // 3 фото
“Щирі співчуття рідним та близьким. росія – країна-терорист”, – наголосив Куртєв.
- 9 жовтня вночі РФ скоїла черговий акт нападу на мирне населення – під час ракетної атаки, коли місто атакували десятки ракет, одна з них поцілила у багатоквартирний будинок.
- Ввечері 8 жовтня російські військові знову здійснили удар по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждала інфраструктура міста.
- Вранці 7 жовтня окупанти укотре обстріляли багатоповерхівки міста. Ракетного удару по Запоріжжю окупанти завдали близько 10 ранку. За інформацією Старуха, одна з ворожих ракет впала у дворі житлової багатоповерхівки, завдавши руйнувань будинку та комунальній мережі.
- 9 жовтня до Конгресу США внесли законопроєкти щодо визнання РФ державою-спонсоркою тероризму. Окремо розглянуть законопроєкт про визнання дій РФ в Україні геноцидом.