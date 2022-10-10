Про це інформує виконувач обов’язків міського голови Анатолій Куртєв.

Вночі ворог знову випустив близько десятка ракет на Запоріжжя. Одна з ракет поцілила у багатоквартирний будинок в центрі міста, зруйнувавши під’їзд.

Станом на шосту годину ранку відомо про одну загиблу людину, ще п’ять осіб постраждали. Серед постраждалих є дитина – у неї порізи від уламків скла.

Тривають пошуково-рятувальні роботи.

  • Нічний удар по Запоріжжю: відомо про загибель однієї людини

    Фото: Анатолій Куртєв

  • Нічний удар по Запоріжжю: відомо про загибель однієї людини

    Фото: Анатолій Куртєв

  • Нічний удар по Запоріжжю: відомо про загибель однієї людини

    Фото: Анатолій Куртєв

Нічний удар по Запоріжжю: відомо про загибель однієї людини // 3 фото

“Щирі співчуття рідним та близьким. росія – країна-терорист”, – наголосив Куртєв.