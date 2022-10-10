Вночі 10 жовтня РФ скоїла черговий напад на мирне Запоріжжя – одна з ракет поцілила у багатоквартирний будинок, зруйнувавши під'їзд, на місці трагедії виникла пожежа. Відомо принаймні про одного загиблого, на місці продовжують розбирати завали.

Про це інформує виконувач обов’язків міського голови Анатолій Куртєв.

Вночі ворог знову випустив близько десятка ракет на Запоріжжя. Одна з ракет поцілила у багатоквартирний будинок в центрі міста, зруйнувавши під’їзд.

Станом на шосту годину ранку відомо про одну загиблу людину, ще п’ять осіб постраждали. Серед постраждалих є дитина – у неї порізи від уламків скла.

Тривають пошуково-рятувальні роботи.





Нічний удар по Запоріжжю: відомо про загибель однієї людини // 3 фото

“Щирі співчуття рідним та близьким. росія – країна-терорист”, – наголосив Куртєв.