Коронавірус COVID-19 – це тривале захворювання, яке має кілька етапів. Умовно можна виділити три основні фази розвитку хвороби.

Про це розповіла сьогодні на брифінгу лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук, член медради при Міністерстві охорони здоров’я України Ольга Голубовська.

Вона наголосила, що COVID-19 не можна порівнювати з грипом.

“Нічого спільного з грипом ця хвороба не має. Ні щодо навантаження на систему охорони здоров’я, ні щодо наслідків для хворого. Коронавірусна інфекція – це тривале захворювання”, – заявила Голубовська.

Вона розповіла про три ключові етапи розвитку COVID-19:

1. Перший етап – це перший тиждень захворювання, “коли хворі почуваються, в основному, практично здоровими”. За словами Голубовської, у 80% людей захворювання закінчується саме на цій стадії, “не розвивається далі”.

“Це ті люди, які хворіють не тяжко. Тому не потрібно відразу впадати в паніку, якщо буде позитивний тест (на коронавірус, – ред.)… Але все ж існують від 10% до 30% випадків, коли захворювання переходить у другу фазу” , – зазначила лікар.

Голубовська уточнила, що в першій фазі пацієнти повинні вчасно звертатися до лікаря, приймати вітаміни, правильно харчуватися. Інфекціоніст закликала не приймати антибактеріальні і гормональні препарати.

2. Другий етап – у цій фазі від 10 до 30% хворих. На цьому етапі спостерігається ураження органів і системи організму.

“З другого тижня захворювання розвивається найважча для нас фаза – це фаза, коли вже ураження органів і систем”, – наголосила Голубовська.

За її словами, в цій фазі все лікування спрямоване на стримування “шторму” імунної системи хворого. Триває ця фаза від тижня до трьох тижнів. Застосовуються всі методи лікування, які визначені в нормативних документах.

3. Третій етап – “постковідний синдром”. Голубовська зазначила, що пацієнтам потрібно знаходитися під наглядом після подолання хвороби. Людина може до місяця перебувати на лікарняному після одужання.

“Коли йдеться про протидію такому захворюванню, де немає засобів специфічної профілактики і лікування, у нас залишається тільки одне: мінімізувати ризики зараження шляхом роз’єднання можливих вогнищ інфекції… Ми всі себе повинні сприймати як потенційно інфікованих людей і відповідним чином поводитися з оточуючими людьми” , – попередила Голубовська.

(На відео – з 17:20)