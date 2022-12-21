Речник російського президента Дмитро Пєсков прокоментував візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. На думку Пєскова, ця поїздка не передбачає нічого хорошого для України.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання Ведомости.

Під час брифінгу Пєскова запитали, чи очікує він позитивних змін після візиту Зеленського до Сполучених Штатів.

У відповідь речник Путіна заявив, що не очікує жодного покращення.

“Ні. Продовжується постачання озброєння, розширюється номенклатура озброєння, яке передають”, – зауважив він.

Всі ці факти, додав Пєсков, “безумовно ведуть до посилення конфлікту, і, звісно, не передбачають нічого хорошого для України”.

Як відомо, 21 грудня президент України Володимир Зеленський вирушив з візитом до США. Це стало першим закордонним візитом Зеленського з початку повномасштабного російського вторгнення.

У США Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом та американськими посадовцями, а також виступить з промовою до Конгресу.