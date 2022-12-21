Про це повідомляє російське пропагандистське видання Ведомости.
Під час брифінгу Пєскова запитали, чи очікує він позитивних змін після візиту Зеленського до Сполучених Штатів.
У відповідь речник Путіна заявив, що не очікує жодного покращення.
“Ні. Продовжується постачання озброєння, розширюється номенклатура озброєння, яке передають”, – зауважив він.
Всі ці факти, додав Пєсков, “безумовно ведуть до посилення конфлікту, і, звісно, не передбачають нічого хорошого для України”.
Як відомо, 21 грудня президент України Володимир Зеленський вирушив з візитом до США. Це стало першим закордонним візитом Зеленського з початку повномасштабного російського вторгнення.
У США Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом та американськими посадовцями, а також виступить з промовою до Конгресу.
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