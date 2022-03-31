Про це Давид Арахамія повідомив в етері телемарафону UAразом.
За словами нардепа, делегація України не ухвалює жодних рішень без консультацій з українськими захисниками.
Арахамія зауважив, що саме українські військові – це головна опора країни і якщо їм не подобається якийсь пункт перемовин, то його одразу викреслюють.
“Спочатку ми все обговорюємо з нашими захисниками, потім з дипломатами і вже після цього озвучуємо це все”, – наголосив голова української делегації.
Нардеп додав, що Україна публічно озвучила свою переговорну позицію і тепер Росії не вдасться імітувати процес перемовин.
Як зазначив Арахамія, до переговорних каналів запрошують іноземців, тому у Росії зараз є вибір – або дійсно зайнятись перемовинами і показати світу, як вони розвиваються, або чесно зізнатись, що перемовини їм непотрібні і повністю перейти на військовий шлях. Проте, зауважив Давид Арахамія, вибравши другий варіант РФ відчує на собі всі наслідки міжнародного тиску.
“З тактичного погляду у цьому бою Україна вже виграла, однозначно. Це не оцінки нашої переговорної групи, а оцінки наших військових. Коли ЗСУ дають великі результати, ми беремо це та використовуємо”, – сказав Арахамія.
- Нагадаємо, речник російського президента Дмитро Пєсков прокоментував мирні перемовини України та РФ, які відбулись 29 березня у Стамбулі. На думку Пєскова, ніякого “прориву” ці перемовини не створили.
- Також Президент України Володимир Зеленський висловився щодо результатів перемовин із РФ та зауважив, що з агресором не може бути жодного компромісу відносно суверенітету та територіальної цілісності України.
- Раніше повідомлялось, що у Стамбулі (Туреччина) відбувся черговий раунд російсько-українських перемовин щодо припинення вогню. Сторони узгодили зокрема питання Криму та Донбасу, а також міжнародні гарантії безпеки для України.