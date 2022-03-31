Про це Давид Арахамія повідомив в етері телемарафону UAразом.

За словами нардепа, делегація України не ухвалює жодних рішень без консультацій з українськими захисниками.

Арахамія зауважив, що саме українські військові – це головна опора країни і якщо їм не подобається якийсь пункт перемовин, то його одразу викреслюють.

“Спочатку ми все обговорюємо з нашими захисниками, потім з дипломатами і вже після цього озвучуємо це все”, – наголосив голова української делегації.

Нардеп додав, що Україна публічно озвучила свою переговорну позицію і тепер Росії не вдасться імітувати процес перемовин.

Як зазначив Арахамія, до переговорних каналів запрошують іноземців, тому у Росії зараз є вибір – або дійсно зайнятись перемовинами і показати світу, як вони розвиваються, або чесно зізнатись, що перемовини їм непотрібні і повністю перейти на військовий шлях. Проте, зауважив Давид Арахамія, вибравши другий варіант РФ відчує на собі всі наслідки міжнародного тиску.

“З тактичного погляду у цьому бою Україна вже виграла, однозначно. Це не оцінки нашої переговорної групи, а оцінки наших військових. Коли ЗСУ дають великі результати, ми беремо це та використовуємо”, – сказав Арахамія.