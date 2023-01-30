25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається отримати західні винищувачі для боротьби з росіянами. Вже 30 січня, подорожуючи до Нідерландів, президент Франції Емманюель Макрон не уникнув запитання на цю тему, зазначивши, що "в принципі нічого не заборонено".

Про це повідомляє Parisien.

Слід зауважити, за словами Макрона, рішення ухвалюватиметься за певних визначених умов: “запит” з боку України; техніка не використовуватиметься для ударів по території РФ; рішення не має послабити потенціал французької армії.

Глава французької держави підтвердив, що Київ безпосередньо не звертався “сьогодні з цим запитом” до влади.

Рішення приймаються відповідно до запитів, які надходять, а не за чутками, — акцентував Макрон, уточнивши, що міністра оборони України Олексія Резнікова 31 січня очікують у Парижі для зустрічі з його колегою Себастьєном Лекорню.

Тема постачання бойової авіації досі відверто розділяє партнерів України. Одначе, минулими днями було зроблено декілька заяв американськими і європейськими офіційними особами щодо більш конкретного розгляду питання. Особливо це стосується Нідерландів, які підтримали заклик України.

Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявив, що відправка винищувачів обговорюватиметься “дуже ретельно”. Нідерланди, які оснащені виробленими в США літаками F-16, не зможуть спорядити їх без дозволу Вашингтона.

Зауважимо, раніше співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен, коментуючи питання щодо постачання літаків Україні, зазначила, що рішення ФРН не повинні призводити до ескалації війни РФ проти України, водночас Берлін веде переговори з союзниками щодо всіх постачань Києву.

Окрім цього, голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген виступив за постачання винищувачів Україні для захисту від агресії Росії.

Стало відомо, що наразі тривають дискусії щодо надання Україні сучасних винищувачів, навіть попри побоювання, що це може призвести до ескалації російсько-української війни.