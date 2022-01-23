Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що дані британської розвідки, стосовно планів Кремля змінити владу в Україні на проросійську, не стали несподіванкою для Києва.

Про це Михайло Подоляк розповів у коментарі для BBC News Україна.

За словами Подоляка, якщо уважно вдивитись у повідомлення Великої Британії, то стає зрозуміло, що вони не розповіли нічого нового:

“Вони не сказали нічого, чого б не розуміли самі українці про політичне життя в Україні”, – відзначив радник голови ОП.

Він додав, що починаючи з 2014 року, коли Росія розпочала війну проти України, Кремль постійно використовує у свої інтересах “частину хоч і маргінальних, проте існуючих політичних діячів”:

“Таких “діячів” ми в Офісі президента називаємо політичними проксі для безперервної атаки на українців зсередини”, — додав Подоляк.

У цьому контексті радник Андрія Єрмака згадав про п’ятого президента України Петра Порошенка. Подоляк звинуватив Порошенка у тому, що за п’ять років його правління такі “діячі” не зникли, а лише зміцнили свої позиції:

“Такі особи як Віктор Медведчук, Євген Мураєв та інші їм подібні це досить небезпечна спадщина від Порошенка і його помилок в політиці. Просто подивіться, де був Медведчук у 2018 році і де він зараз”, – розповів Подоляк.

Він також зазначив, що вважає “дивними” коментарі самого Євгена Мураєва, який нагадав, що знаходиться у санкційному списку Росії:

“Очевидно, що Москва ввела санкції проти Мураєва не тому, що у нього проукраїнська позиція. Просто він був конкурентом Медведчука у плані просування російських інтересів. А про те, які зараз відносини у Мураєва з Росією, нам мають доповісти правоохоронці”, підсумував Михайло Подоляк.