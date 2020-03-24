Уряд Нідерландів посилив існуючу заборону на публічні збори і продовжив його до 1 червня.

Про це пише Reuters.

Так, раніше збори понад 100 осіб були заборонені до квітня, при цьому влада закликала до додаткових заходів “соціального дистанціювання”.

Міністр юстиції країни Ферден Грапперхаус заявив, що тепер поліція має право штрафувати групи з більш ніж трьох осіб, які не тримають дистанцію, якщо вони не є членами однієї сім’ї.

Зазначається, що штрафи можуть варіюватися від 400 євро для фізичних осіб до 4000 євро для компаній.

Станом на полудень понеділка число підтверджених випадків коронавірусу в Нідерландах склало 4749 чоловік, при цьому 213 осіб померли.