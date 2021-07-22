Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
В’їзд громадян України – власників біометричних паспортів до Королівства Нідерланди можливий для усіх цілей подорожей без обмежень і без COVІD-сертифікатів.
Ознайомитися з інформацією про подорожі до країн світу можна за посиланням.
- Словаччина відкрила свої кордони для українців, які повністю вакциновані від коронавірусу, тобто отримали дві дози препарату.
- Раніше Європейський союз розширив так званий “зелений перелік” країн, громадянам яких дозволено вільно в’їжджати на територію держав-членів ЄС. У ньому опинилася й Україна.