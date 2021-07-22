Відсьогодні Нідерланди відкривають свої кордони для українців за правилами "безвізу" відповідно до рекомендацій Ради ЄС.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В’їзд громадян України – власників біометричних паспортів до Королівства Нідерланди можливий для усіх цілей подорожей без обмежень і без COVІD-сертифікатів.

Ознайомитися з інформацією про подорожі до країн світу можна за посиланням.