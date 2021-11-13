Нідерланди стали першою країною Західної Європи, яка повернула частковий локдаун у зв'язку з різким збільшенням випадків захворювань COVID-19.

Про це повідомляють британська телерадіокомпанія ВВС та міжнародне інформагентство Reuters.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив що обмеження будуть введені на три тижні.

За його словами, уряд змушений піти на такий крок через рекордну кількість випадків інфікування та збільшення кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

“Сьогодні ми оголошуємо дуже неприємне повідомлення з дуже неприємними заходами, що далеко йдуть. Вірус всюди, і з ним потрібно боротися всюди”, – сказав Рютте.

Зокрема, обмеження почнуть діяти у суботу ввечері та передбачають, що неосновні магазини закриватимуться о 18:00, а супермаркети, кафе, ресторани та готелі – о 20:00.

Також о 18:00 мають закриватися казино та сауни, а також перукарні. Професійний та аматорський спорт продовжиться, але без глядачів.

Обмеження стосуватимуться й приймання гостей, відтепер вдома дозволяється приймати до чотирьох осіб віком від 13 років.

Крім того, якнайбільше людей мають працювати з дому.

Водночас кінотеатри та театри залишаться відкритими. Соціальне дистанціювання 1,5 м знову вводиться там, де не вимагаються COVID-перепустки.

Останні щоденні дані у п’ятницю показали 16 287 нових випадків коронавірусу у Нідерландах, що трохи менше рекордного показника четверга, але на третину більше, ніж минулого тижня. Показники вакцинації в Нідерландах відносно високі: 82,4% людей віком від 12 років отримали дві дози вакцини, що становить 73% від загальної чисельності населення.

Наразі більшість країн Європи стикається з різким зростанням захворюваності, що частково пояснюється низьким рівнем вакцинації.