У Нідерландах вирішили повернутися до "часткового локдауну" на тлі зростання кількості нових випадків коронавірусу COVID-19.

Відповідне оголошення зробив прем’єр-міністр країни Марк Рютте, повідомляє агентство Reuters.

Нові заходи почали діяти з середи, 14 жовтня.

“Ми оголошуємо про нові і жорсткі заходи, і фактично ми повертаємося до часткового локдауну (ізоляції, – ред.)”, – зазначив Рютте.

Так, було вирішено закрити заклади громадського харчування (бари і ресторани), проте вони все ще можуть працювати на винос.

Заборонені публічні зібрання в кількості більше чотирьох осіб на вулицях.

У закритих приміщеннях разом дозволено збиратися не більше ніж 30 особам, повідомляє видання NL Times.

Заборонено продаж алкоголю або легких наркотиків у громадських місцях з 20:00 до 07:00. Магазини, крім супермаркетів і точок роздрібної торгівлі на АЗС, зможуть працювати до 20:00.

Жителям рекомендовано по можливості працювати з дому.

Заняття спортом дозволені з дотриманням соціальної дистанції в 1,5 метра (це не стосується командних тренувань). Всі аматорські змагання будуть припинені.

При цьому залишаються відкритими школи і продовжує працювати громадський транспорт.

Використання захисних масок для обличчя є обов’язковим у громадських місцях (у тому числі в школах) і в транспорті. Це стосується осіб старше 12 років.

Рютте закликав жителів по можливості утриматися від подорожей і уникати натовпів.

Такі заходи, ймовірно, триватимуть близько чотирьох тижнів. Через два тижні уряд Нідерландів вивчить стан справ із COVID-19.

За останні тижні кількість хворих на коронавірус у Нідерландах почала стрімко зростати. За минулу добу в країні зареєстрували майже 7400 нових випадків зараження.