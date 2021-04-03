Про це повідомляє Reuters.

У зв’язку з цим рішенням було скасовано близько 10 000 запланованих вакцинацій.

Рішення було прийнято після нових звітів агентства з моніторингу лікарських засобів Lareb і обговорень з органами охорони здоров’я.

Раніше в Lareb повідомили, що отримали п’ять повідомлень про великий тромбоз з низьким рівнем тромбоцитів після вакцинації препаратом AstraZeneca, а одна жінка померла. Ці інциденти відбулися через 7-10 днів після щеплення.

“Це жінки від 25 до 65 років. У трьох пацієнтів була велика тромбоемболія легеневої артерії. Один помер, ще у одного був крововилив в мозок”, – зазначили в агентстві.

Своєю чергою, в компанії AstraZeneca заявили, що працюють з голландською владою, щоб відповісти на будь-які питання, що виникають у неї.