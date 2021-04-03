Про це повідомляє Reuters.
У зв’язку з цим рішенням було скасовано близько 10 000 запланованих вакцинацій.
Рішення було прийнято після нових звітів агентства з моніторингу лікарських засобів Lareb і обговорень з органами охорони здоров’я.
Раніше в Lareb повідомили, що отримали п’ять повідомлень про великий тромбоз з низьким рівнем тромбоцитів після вакцинації препаратом AstraZeneca, а одна жінка померла. Ці інциденти відбулися через 7-10 днів після щеплення.
“Це жінки від 25 до 65 років. У трьох пацієнтів була велика тромбоемболія легеневої артерії. Один помер, ще у одного був крововилив в мозок”, – зазначили в агентстві.
Своєю чергою, в компанії AstraZeneca заявили, що працюють з голландською владою, щоб відповісти на будь-які питання, що виникають у неї.
- Німецькі експерти заявили, що люди молодше 60 років не повинні отримувати другу дозу вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.
- Раніше стало відомо, що у Канаді зупиняють застосування вакцини проти COVID-19 виробництва Oxford-AstraZeneca для людей молодше 55 років.