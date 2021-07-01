З 1 липня Нідерланди та Австрія прийматимуть без самоізоляції і тестів гостей з України. Серед схвалених вакцин є Covishield.

Про це повідомляють #Букви.

В’їзд до Нідерландів

Заборону на в’їзд до країни знято для повністю щеплених громадян країн, що не входять до ЄС, якщо вони вирушають не з країн, що визначені як країни високого ризику (перелік тут, України в ньому станом на 1 липня немає).

Тож з 1 липня для українців, що зробили друге щеплення проти коронавірусу не менш як за 2 тижні до в’їзду, можлива подорож до Нідерландів з будь-якою метою. На підтвердження потрібен відповідний сертифікат.

На сайті уряду Нідерландів зазначено, що враховуються щеплення такими вакцинами (препарати, що використовуються в Україні, виділено жирним шрифтом):

Pfizer/BioNTech (Comirnaty)

AstraZeneca EU (Vaxzevria)

Johnson & Johnson (Janssen)

Moderna (Spikevax)

Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria)

Serum Institute of India (Covishield)

Sinopharm BIBP

Sinovac (CoronaVac)

Вимоги до сертифікату про щеплення

Сертифікат про щеплення має бути видано після щеплення обома дозами вакцини. Можливий також варіант отримання однієї дози для тих, хто вже перехворів на коронавірус і це підтверджено.

Сертифікат має бути видано голландською, англійською, французькою, німецькою, італійською, німецькою, португальською або іспанською мовою.

Документ має містити:

інформація про особу, яка була щеплена;

інформацію, що демонструє, що особа була повністю вакцинована проти вірусу SARS-CoV-2;

назва вакцини та назва виробника або власника дозволу на продаж кожної дози введеної вакцини;

дата введення кожної дози вакцини;

назва країни, в якій була введена вакцина;

найменування установи, що видала документ;

підпис або штамп автентичності, розміщений емітентом.

Для невакцинованих осіб застосовується загальний режим заборони на в’їзд до Нідерландів. Це не стосується осіб, які мають дозвіл на проживання або довгострокову національну візу типу “D”.

Австрія

Відповідно до указу австрійського уряду, в’їзд до країни можливий без реєстрації та без карантину за наявности сертифікату про повну вакцинацію проти COVID-19. Останнє щеплення має бути зроблене не раніше ніж за 3 тижні до прибуття і не пізніше, ніж 270 днів.

Відповідно до додатку до указу, приймаються такі вакцини (препарати, що використовуються в Україні, виділено жирним шрифтом):

Pfizer/BioNtech (Comirnaty)

AstraZeneca (Vaxzevria)*

Serum Institute of India (Covishield)

Johnson & Johnson (Janssen)

Moderna

Sinopharm

Sinovac (CoronaVac)

*В Україні використовується Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), що вироблена в Південній Кореї. Чи прийматиметься щеплення цією вакциною, чи йдеться виключно про AstraZeneca, вироблену в ЄС, — з документів не випливає.

Вимоги до сертифікату про щеплення

Сертифікат про вакцинацію має бути виготовлений німецькою або англійською мовою. Документ має містити інформацію про щеплену особу, кількості отриманих доз вакцини та її найменування.

Для невакцинованих осіб в’їзд можливий за умови пред’явлення негативного результат тесту на COVID-19 (ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до прибуття, або швидкий тест, зроблений не пізніше ніж за 48 годин). Також можливе пред’явлення довідки про одужання від коронавірусної хвороби (довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, чи медична довідка про наявність антитіл, отримана не більше ніж 90 днів тому). Крім цього, при в’їзді потрібно пройти онлайн-реєстрацію.

В будь-якому разі нещепленим громадянам потрібно пройти 10-денний карантин після в’їзду до Австрії. Скоротити його термін можна, якщо зробити тест на коронавірус. Але ще можна зробити після 5 дня самоізоляції.