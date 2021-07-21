Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба в Twitter.
Таке рішення ухвалене згідно з рекомендацією Ради ЄС.
“Нідерланди відкриваються для українців з 9:00 22 липня згідно з рекомендацією Ради ЄС. Повноцінний безвіз, як у старі-добрі часи”,- написав Кулеба.
Глава МЗС порадив українцям перевіряти всі детальні умови подорожей на сайті міністерства.
- Напередодні Європейський союз розширив так званий “зелений перелік” країн, громадянам яких дозволено вільно в’їжджати на територію держав-членів ЄС. У ньому опинилася й Україна.