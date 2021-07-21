Влада Нідерландів вирішила скасувати обмеження на в’їзд для громадян України з 22 липня.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба в Twitter.

Таке рішення ухвалене згідно з рекомендацією Ради ЄС.

“Нідерланди відкриваються для українців з 9:00 22 липня згідно з рекомендацією Ради ЄС. Повноцінний безвіз, як у старі-добрі часи”,- написав Кулеба.

Глава МЗС порадив українцям перевіряти всі детальні умови подорожей на сайті міністерства.