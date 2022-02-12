Нідерландська авіакомпанія KLM, одна з найстаріших у світі, припинить польоти в Україну на тлі загрози ескалації збройного конфлікту з боку Росії. Зокрема Міністерство внутрішніх справ Нідерландів закликає своїх громадян залишити територію України.

Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.

У Кабінеті міністрів закликали голландців, які перебувають в Україні, якомога швидше залишити країну, оскільки, за їх словами, ситуація занадто небезпечна.

Авіакомпанія KLM негайно припинить польоти в Україну. Рейс, який був запланований на сьогодні ввечері, також буде скасовано. Зазвичай KLM літає до Києва двічі на день.

Речник KLM зауважує, що клієнти повинні звернутися до Міністерства закордонних справ задля отримання додаткової консультації.

У міністерстві також стверджують, що відповідальність за виїзд громадян з України несуть власне нідерландці. Наголошується, що той факт, що KLM ухвалює рішення щодо скасування авіарейсів, може переконати громадян залишити терени нашої держави.