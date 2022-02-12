Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.
У Кабінеті міністрів закликали голландців, які перебувають в Україні, якомога швидше залишити країну, оскільки, за їх словами, ситуація занадто небезпечна.
Авіакомпанія KLM негайно припинить польоти в Україну. Рейс, який був запланований на сьогодні ввечері, також буде скасовано. Зазвичай KLM літає до Києва двічі на день.
Речник KLM зауважує, що клієнти повинні звернутися до Міністерства закордонних справ задля отримання додаткової консультації.
У міністерстві також стверджують, що відповідальність за виїзд громадян з України несуть власне нідерландці. Наголошується, що той факт, що KLM ухвалює рішення щодо скасування авіарейсів, може переконати громадян залишити терени нашої держави.
- Також журналіст американського медіапроєкту Buzzfeed News Крістофер Міллер розповів, що американцям телефонують з Державного департаменту США та просять негайно залишити Україну.
- Зокрема у Міністерстві закордонних справ Великої Британії також закликають своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити територію нашої країни.
- Раніше у повідомлені Міністерства закордонних справ Латвії, з огляду на “серйозну загрозу безпеці з боку Росії поблизу українського кордону та реальну загрозу ескалації ситуації”, громадянам Латвії рекомендовано найближчим часом виїхати з України.