Два нідерландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків поблизу Польщі та супроводили їх.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міноборони Нідерландів.

Як зазначили у відомстві, ” невідомий на той час літак наблизився до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда”.

Після ідентифікації з’ясувалось, що це три літаки: російський Іл-20М Кут-А, який супроводжували два флангових Су-27. Нідерландські F-35 супроводжували їх на відстані та передали супровід партнерам по НАТО.

Іл-20М Кут-А — це офіційна назва НАТО для російського літака-розвідника Іл-20М, тоді як Су-27 Фланкери — це офіційна назва НАТО для винищувача Су-28.

Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що вісім голландських F-35 дислокуються в Польщі у лютому та березні.

Водночас у міністерстві оборони Росії не відповіли на запит Reuters про коментар.