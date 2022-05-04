Колона з семи нідерландських машин, які відправивили пожежники Ейссельмуйдена на допомогу своїм українським колегам, прибули до Ужгорода.

Про це повідомляє NOS.

За словами одного з пожежників Саймона Доорна, вони доставили в Україну п’ять автоцистерн, одну автомобільну драбину та пасажирський автобус з причепом-моторним обприскувачем. Причиною цієї ініціативи було те, що вони вже багато років підтримують контакт зі своїми українськими колегами.

“Ми виконали свою місію. Після невеликої церемонії транспортні засоби передали до Ужгородської пожежної охорони”, – зазаначив Доорн.

Водночас, українці передали своєрідну грамоту, в якій подякували за “гуманітарну місію”.