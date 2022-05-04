Про це повідомляє NOS.

За словами одного з пожежників Саймона Доорна, вони доставили в Україну п’ять автоцистерн, одну автомобільну драбину та пасажирський автобус з причепом-моторним обприскувачем. Причиною цієї ініціативи було те, що вони вже багато років підтримують контакт зі своїми українськими колегами.

Фото: Саймон Доорн | POLARSTEPS

“Ми виконали свою місію. Після невеликої церемонії транспортні засоби передали до Ужгородської пожежної охорони”, – зазаначив Доорн.

Водночас, українці передали своєрідну грамоту, в якій подякували за “гуманітарну місію”.