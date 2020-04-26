Суд в Нідерландах дозволив лікарям проводити евтаназію пацієнтам у випадках важкої деменції, які заздалегідь і добровільно звернулися з письмовим зверненням.

Про це сказано на сайті американської медіакомпанії CNN.

Рішення прийнято Вищим судом Нідерландів.

Лікарі в Нідерландах можуть на законних підставах умертвляти пацієнтів з важкою формою деменції, які раніше надали письмовий запит на процедуру.

В історичному рішенні суд ухвалив, що лікар може відповісти на письмовий запит про евтаназію, за умови дотримання певних юридичних вимог, навіть якщо стан пацієнта не дозволяє йому підтвердити свій стан.

Евтаназія є законною в Нідерландах, якщо дотримані відповідні критерії, які включають добровільний і зважений запит від пацієнта, “нестерпні страждання без будь-якої перспективи на поліпшення” і відсутність “розумної альтернативи”, згідно з Королівської медичної асоціації Нідерландів.