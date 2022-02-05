Про це повідомляє Reuters.
Першими масовий викид риб помітили екологи з французької групи Sea Shepherd. Вони опублікували світлину, на якій видно щільний “килим” з путасу.
На повідомлення зреагувала група рибної промисловості PFA, яка наразі представляє власника судна. Викидання риби пояснили розривом сітки траулера. Також у заяві PFA назвали подібний злив риби “дуже рідкісним випадком”.
Наголошується, що інцидент був записаний у судовому журналі відповідно до законодавства ЄС.
Як зазначає The Guardian, у Sea Shepherd France інцидент не вважають випадковим. За їх словами, рибу викинули навмисно тому, що не хотіли займатися її перероблюванням.
Подібна практика скидання улову в ЄС заборонена. Цей вчинок шокував французьку міністерку у справах моря Аннік Жирарден. Пізніше вона наполягла на подальшому розслідуванні.
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