Нідерландський траулер FV Margiris викинув в Атлантичний океан біля Франції понад 100 тисяч мертвих риб. Водночас рибальське судно є другим з найбільших у світі.

Про це повідомляє Reuters.

Першими масовий викид риб помітили екологи з французької групи Sea Shepherd. Вони опублікували світлину, на якій видно щільний “килим” з путасу.

На повідомлення зреагувала група рибної промисловості PFA, яка наразі представляє власника судна. Викидання риби пояснили розривом сітки траулера. Також у заяві PFA назвали подібний злив риби “дуже рідкісним випадком”.

Наголошується, що інцидент був записаний у судовому журналі відповідно до законодавства ЄС.

Як зазначає The Guardian, у Sea Shepherd France інцидент не вважають випадковим. За їх словами, рибу викинули навмисно тому, що не хотіли займатися її перероблюванням.

Подібна практика скидання улову в ЄС заборонена. Цей вчинок шокував французьку міністерку у справах моря Аннік Жирарден. Пізніше вона наполягла на подальшому розслідуванні.