Про це повідомляє Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.
Нідерланди висилають 17 російських офіцерів розвідки. Вони були прикріплені до представництв Росії у Нідерландах під дипломатичним прикриттям.
Бельгія ухвалила аналогічне рішення щодо 21 особи. Уряд країни назвав цих дипломатів причетними до шпигунських операцій та впливу, що загрожує нацбезпеці.
Одного співробітника посольства Росії в Празі вирішили депортувати. Його оголосили персоною нон грата і попросили залишити країну протягом 72 годин, зазначали у Міністерстві закордонних справ Чехії.
Також Ірландія виставила чотирьох високопосадовців російського посольства. Їхнє рішення полягає у тому, що діяльність представників РФ не відповідає міжнародним стандартам дипломатичної поведінки, передає видання Reuters.
- Нагадаємо, польська влада вирішила вислати з Польщі близько 40 російських дипломатів за їхню діяльність, що не відповідає статусу дипломата, що мовою дипломатії означає шпигунство, неофіційно повідомили в урядових джерелах.
- Генеральний консул Греції в Маріуполі, останній дипломат країн Євросоюзу, який евакуювався із заблокованого окупантами Маріуполя, заявив, що воно поповнює ряди місць, відомих тим, що були знищені у війнах минулого.
- Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що російський уряд наразі не зацікавлений у переговорах про припинення вогню в Україні, оскільки його армія не досягла своїх військових цілей.