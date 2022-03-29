Нідерланди, Бельгія, Ірландія та Чехія оголосили, що висилають російських дипломатів зі своїх країн. Причиною для цього стала загроза національній безпеці.

Про це повідомляє Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

Нідерланди висилають 17 російських офіцерів розвідки. Вони були прикріплені до представництв Росії у Нідерландах під дипломатичним прикриттям.

Бельгія ухвалила аналогічне рішення щодо 21 особи. Уряд країни назвав цих дипломатів причетними до шпигунських операцій та впливу, що загрожує нацбезпеці.

Одного співробітника посольства Росії в Празі вирішили депортувати. Його оголосили персоною нон грата і попросили залишити країну протягом 72 годин, зазначали у Міністерстві закордонних справ Чехії.

Також Ірландія виставила чотирьох високопосадовців російського посольства. Їхнє рішення полягає у тому, що діяльність представників РФ не відповідає міжнародним стандартам дипломатичної поведінки, передає видання Reuters.