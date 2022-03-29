Про це повідомляє Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

Нідерланди висилають 17 російських офіцерів розвідки. Вони були прикріплені до представництв Росії у Нідерландах під дипломатичним прикриттям.

Бельгія ухвалила аналогічне рішення щодо 21 особи. Уряд країни назвав цих дипломатів причетними до шпигунських операцій та впливу, що загрожує нацбезпеці.

Одного співробітника посольства Росії в Празі вирішили депортувати. Його оголосили персоною нон грата і попросили залишити країну протягом 72 годин, зазначали у Міністерстві закордонних справ Чехії.

Також Ірландія виставила чотирьох високопосадовців російського посольства. Їхнє рішення полягає у тому, що діяльність представників РФ не відповідає міжнародним стандартам дипломатичної поведінки, передає видання Reuters.