У Нідерландах кожен громадянин, який побажає купити новий електромобіль після 1 липня 2020 року, зможе отримати 4000 євро (4425 доларів) на його придбання.

Про це повідомляє видання The Next Web.

Так, громадянин хоче купити старий електрокар, то може отримати від держави 2000 євро (2211 доларів).

Однак субсидія в розмірі 4000 євро буде застосовуватися тільки на покупку автомобілів вартістю до 45 000 євро (49 744 доларів). Таким чином політика держави спрямована на те, щоб вивести з ринку автомобілі з бензиновими і дизельними двигунами.

Щоб отримати право на субсидію, автомобіль повинен відповідати державним стандартам і бути купленим у спеціалізованого дилера. Громадяни не зможуть отримати гроші на придбання автомобіля за оголошенням в журналі. Це повинно запобігти шахрайству.

Більш того, уряд Нідерландів також розглядає можливість надання додаткових нефінансових стимулів для покупців електромобілів, наприклад, дати гарантії на оновлення програмного забезпечення і працездатність акумуляторів.

Повна інформація про схему субсидій буде оголошена в найближчі тижні.