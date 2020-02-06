Про це повідомляє видання The Next Web.
Так, громадянин хоче купити старий електрокар, то може отримати від держави 2000 євро (2211 доларів).
Однак субсидія в розмірі 4000 євро буде застосовуватися тільки на покупку автомобілів вартістю до 45 000 євро (49 744 доларів). Таким чином політика держави спрямована на те, щоб вивести з ринку автомобілі з бензиновими і дизельними двигунами.
Щоб отримати право на субсидію, автомобіль повинен відповідати державним стандартам і бути купленим у спеціалізованого дилера. Громадяни не зможуть отримати гроші на придбання автомобіля за оголошенням в журналі. Це повинно запобігти шахрайству.
Більш того, уряд Нідерландів також розглядає можливість надання додаткових нефінансових стимулів для покупців електромобілів, наприклад, дати гарантії на оновлення програмного забезпечення і працездатність акумуляторів.
Повна інформація про схему субсидій буде оголошена в найближчі тижні.
- У жовтні 2019 року повідомлялося, що за останні 9 місяців в Україну було завезено і зареєстровано рекордну кількість електромобілів.