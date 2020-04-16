Провінція Північна Голландія у співпраці зі стартапом Hardt Hyperloop розробляє план з'єднання Амстердама з іншими європейськими містами за допомогою ліній вакуумних поїздів.

Про це пише видання The Guardian.

Пасажирські капсули на магнітній підвісці в безповітряному трубі можуть розвивати швидкість понад 600 миль на годину через відсутність тертя і опору. У планах з’єднати Амстердам, Париж, Брюссель, Дюссельдорф і Франкфурт.

Час шляху від Амстердама до Парижа, Брюсселя, Дюссельдорфа або Франкфурта можна буде скоротити з декількох годин до десятків хвилин. Дослідники запевняють, що “кордони будуть, буквально, розмиті”.

Так, від Амстердама до Брюсселя можна буде доїхати за півгодини, а до Парижа – за півтора, а не як сьогодні за три з половиною.

Ще невідомо, як пандемія коронавируса вплине на транснаціональний проект в той час, коли закриваються кордону, а економіки країн падають.

Крім того, практичність Hyperloop ставилася під сумнів з тих пір, як в 2013 році Ілон Маск припустив, що аеродинамічні капсули можуть стати майбутнім швидкісного подорожі для пасажирів і перевезення вантажів, враховуючи його відносно низьке споживання енергії. Критики наполягають на тому, що краще поступово модернізувати вже існуючий транспорт, ніж винаходити новий вид.

Австралія, наприклад, відкинула цей проект на користь перевіреної і надійної високошвидкісної залізниці.