Нідерланди готові створити новий трибунал за підтримки ООН для розгляду справ про повномасштабне вторгнення Росії в Україну,

Про це повідомляє Reuters посилаючись на заяву міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Хьокстра.

Разом з ЄС Нідерланди шукатимуть міжнародну підтримку та фінансування для трибуналу, сказав Хоекстра, додавши, що новий суд не повинен втручатися в роботу Міжнародного кримінального суду (МКС), який також розташований у Нідерландах.

Минулого місяця президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий трибунал із широкою міжнародною підтримкою буде потрібен, щоб гарантувати, що вторгнення Росії, описане як “злочин агресії”, не залишиться безкарним.

Акт агресії визначається ООН як “вторгнення або напад збройних сил однієї держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація”.

Попри визнання злочину міжнародним правом, правознавці кажуть, що юрисдикція МКС щодо агресії поширюється лише на країни-члени та держави, які погодилися на його юрисдикцію. До прикладу, Україна визнала юрисдикцію МКС, водночас Росія – ні.

“Зростає консенсус щодо того, що нам потрібен спеціальний трибунал для розгляду акту агресії, злочину, пов’язаного з розв’язанням війни. Цього не може зробити МКС”, – сказав Хоекстра.

Проте прокурор МКС Карім Хан минулого тижня попередив про можливість фрагментації та сказав, що його суд насправді найкраще підходить для розгляду справ про злочини агресії, оскільки країни-члени можуть виправити “прогалини, які, як кажуть, існують”.

У Нідерландах також розташовані Міжнародний суд і спеціальні трибунали у справах Лівану та Косова. Протягом багатьох років тут також розміщувався трибунал для воєнних злочинів, скоєних у колишній Югославії.