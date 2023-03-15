14 березня відбулась зустріч команд Міністерства культури та інформаційної політики України й Міністерства освіти, культури та науки Королівства Нідерландів під головуванням державного секретаря з питань культури і медіа Гюнай Услу. Сторони обговорили можливі шляхи співпраці між Україною та Нідерландами у сфері культури й збереження української культурної спадщини.

Про це інформує пресслужба МКІП.

У Міністерстві нагадали, що наприкінці грудня 2022 року прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 2,5 млрд євро на 2023 рік. Серед неї, зокрема, передбачено і кошти на збереження культурної спадщини, підтримку закладів культури та розвиток культурної сфери України.

Зазначено, що під час зустрічі також йшлося про підтримку української культури через реалізацію спільних мистецьких проєктів. Разом з United Ukrainian Ballet опрацьовується питання створення сучасної постановки українського балету “Лісова пісня” із залученням всесвітньо відомих хореографів за мотивами твору відомої української поетеси Лесі Українки.

Наголошено, що керівництво Фонду “United Ukrainian Ballet” зацікавлене у створенні цієї вистави. Планується, що уряд Нідерландів профінансує цей проєкт. Крім того, в нідерландських кінотеатрах покажуть українську мультиплікаційну стрічку “Мавка. Лісова пісня”.

Як повідомляється, сторони обговорили питання співпраці в контексті цифровізації української культури. Запровадження Державного реєстру нерухомих пам’яток України та Реєстру музейного фонду України забезпечить автоматизацію всіх процесів фіксації інформації про культурну спадщину. Це дасть можливість створити механізми запобігання незаконного руху вкрадених росіянами культурних цінностей.