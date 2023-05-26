За даними ЗМІ, Нідерланди, імовірно, передадуть Україні американські винищувачі F-16 після того, як навчать українських пілотів керувати ними.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела

Уряд Нідерландів протягом останніх тижнів очолював дискусії з офіційними особами США, щоб натиснути на адміністрацію президента Сполучених Штатів Джо Байдена, щоб вона дала зелене світло поставкам винищувачів, повідомили знайомі з ситуацією особи на умовах анонімності.

Після місяців тиску з боку України та урядів союзників Байден оголосив минулого тижня, що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів використанню реактивних літаків.

Нідерланди та Данія очолюють коаліцію з підготовки пілотів за підтримки Великої Британії та Бельгії.

Уряд Нідерландів уже вивчає та обговорює зі своїми союзниками можливі плани розгортання, сказало одне джерело. Попри готовність уряду Нідерландів допомогти посилити українську протиповітряну оборону “якнайшвидше”, навчання пілотів і планування розгортання та матеріально-технічного забезпечення може зайняти багато місяців.

Зараз на озброєнні Нідерландів є 42 винищувачі F-16, 24 з яких використовуються армією та не можуть бути відправлені в Україну до середини 2024 року.

Десяток з інших 18 літаків мали бути продані Draken International, але уряд відклав передачу літаків у грудні без пояснень, посилаючись на комерційну конфіденційність.

Попри те, що остаточне рішення про розгортання ще не прийнято, в наступному році Україна може отримати частину літаків, які є в продажу, або частину з 24 поточних бойових літаків, залежно від термінів підготовки, повідомили джерела. Нідерланди підтримують усі свої літаки F-16 у льотній придатності за допомогою регулярного технічного обслуговування.

Речниця міністерства оборони Нідерландів заявила 25 травня, що уряд розгляне можливу поставку F-16 в Україну пізніше. Зараз у пріоритеті навчання пілотів, додала вона.

Раніше цього місяця прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що “немає табу” щодо відправлення винищувачів в Україну.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США працюватимуть із союзниками найближчими місяцями, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки та хто це зробить. Найімовірнішим сценарієм на цей час є те, що США не надсилатимуть F-16 в Україну, а натомість покладатимуться на інші країни для їх постачання.

25 травня міністр оборони США Ллойд Остін після телефонної розмови з міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен заявив, що США відзначають “лідерство Нідерландів у координації та використанні потенціалу інших союзників для надання важливої допомоги Україні”. Остін подякував Оллонгрену за безпекову допомогу Києву з боку Нідерландів.

За даними міністерства оборони Нідерландів, Нідерланди наразі надали близько 1,6 мільярда євро (1,7 мільярда доларів) військової підтримки Україні з початку російського вторгнення, причому лише поставлене обладнання становить 732 мільйони євро.