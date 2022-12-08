За даними ЗМІ, Нідерланди планують запровадити новий контроль над експортом до Китаю обладнання, яке виробляє мікросхеми, попередньо узгодивши нові правила торгівлі з США, які прагнуть обмежити доступ КНР до високих технологій.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними осіб, знайомих з ситуацією, угода щодо нових обмежень, може бути досягнута вже наступного місяця. Джерела наголосили, що на даний час перемовини тривають і остаточне рішення ще не ухвалено.

Міністерство зовнішньої торгівлі Нідерландів і Рада національної безпеки Білого дому відмовилися від коментарів.

Цей крок Нідерландів, який, по суті, кодифікує та потенційно розширить неофіційну заборону на продаж деяких технологій Китаю, є кроком до активізації зусиль США щодо обмеження виробництва мікросхем та військових амбіцій Пекіна.

Нідерланди та Японія є провідними у світі постачальниками обладнання та ноу-хау, необхідних для виробництва передових напівпровідників, за межами США, але Вашингтону ще не вдалося повністю залучити цих союзників.

Нові експортні обмеження, які розглядаються Нідерландами, можуть заборонити продаж обладнання, здатного виготовляти мікросхеми, позначені як 14 нанометрів, або більш просунуті з використанням посилання на галузевий стандарт для вимірювання напівпровідникової технології. Цей крок може привести нідерландські правила принаймні частково у відповідність з обмеженнями США, оголошеними 7 жовтня.

Обмеження можуть вдарити по нідерландській фірмі ASML Holding NV, яка є одним із найважливіших у світі постачальників обладнання, необхідного для виробництва передових напівпровідників, і була втягнута в спроби Вашингтона обмежити можливості Пекіна виробляти власні мікросхеми високого класу. Згідно з останнім річним звітом, на Китай припало близько 15% доходу компанії минулого року.

Поки незрозуміло, що як відіб’ються нові обмеження на продажах ASML у Китаї. Офіційні особи все ще обговорюють деталі, але цей крок може фактично призупинити експорт машин для імерсійної літографії компанії, її другого найсучаснішого обладнання, для китайських клієнтів, які використовують їх у поєднанні з інструментами інших постачальників для виробництва 14-нанометрових мікросхем або тих, що є більш просунутими.

Вашингтон має певні важелі впливу на Нідерланди, оскільки ASML використовує компоненти, виготовлені в США. З початку жовтня американські чиновники погрожували, що якщо союзники не дотримуватимуться нових заходів експортного контролю, вони можуть заборонити продаж Китаю іноземного обладнання, яке містить навіть найменшу кількість американських технологій.

Нідерландські офіційні особи схильні співпрацювати зі США щодо обмеження доступу Китаю до чіп-технологій, тому що вони поділяють схожі проблеми національної безпеки, сказали джерела.

Також за словами джерел, високопосадовець Ради національної безпеки США Тарун Чхабра та заступник міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки Алан Естевез відвідали Нідерланди наприкінці листопада, щоб обговорити питання експортного контролю з офіційними особами країни.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив Bloomberg Television минулого місяця, що Нідерланди координують це питання зі США та Японією, а також Південною Кореєю, іншим великим виробником напівпровідників.

Естевес 6 грудня заявив у Вашингтоні, що обговорення США з союзниками були “дуже, дуже позитивними”, водночас назвавши їх “роботою, що триває”.

“Я не очікую, що якась інша країна скаже: “Гей, ми прийдемо і дозволимо Сполученим Штатам диктувати нашу політику та наші плани”. Однак ці країни, наші союзники, поділяють наші цінності. Вони поділяють ті ж загрози, які ми бачимо з боку Китаю”, – сказав він.