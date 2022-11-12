Міністерство фінансів Нідерландів надає Україні кредит до 200 мільйонів євро на пільгових умовах через рахунок Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Кабінет міністрів України прийняв постанову “Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році шляхом залучення кредиту від держави Нідерланди в особі міністра фінансів”, розроблену Мінфіном.

Відтак, уряд України затвердив основні умови отримання кредиту, а саме: на суму кредиту нараховуються проценти за річною процентною ставкою, що дорівнює базовій процентній ставці МВФ (IMF basic rate of charge, на сьогодні така ставка близько 3,641% річних). Крім того, остаточне погашення кредиту здійснюється через 10 років від дати вибірки кредиту, з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком у 4,5 роки від дати вибірки кредиту.

У Мінфіні зауважили, що кредитні кошти призначено для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету. Зокрема, залучення коштів здійснюється відповідно до кредитного договору між Україною та Нідерландами в особі міністрів фінансів країн.

Зазначимо, що Нідерланди планують перерахувати 100 мільйонів євро до новоствореного Міжнародного фонду для України (IFU) задля фінансування придбання військової техніки, необхідної Збройним силам України.

За даними Міністерства оборони Нідерландів, кошти фонду IFU, учасниками якого також є Велика Британія, Данія та Норвегія, використовуватимуться для закупівлі техніки безпосередньо у виробників, щоб забезпечити її якнайшвидше передання в Україну.

Очікується, що перші промислові контракти будуть укладені до кінця цього року. А постачання очікуються у першій половині наступного року.