Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

У відомстві зазначили, що загальна вартість пакета допомоги для України становить 120 млн євро, з яких 45 млн призначено на забезпечення танків “Т-72”. Разом із США та Чехією Нідерланди нададуть 90 модернізованих та відремонтованих чеських танків. Очікується, що перша партія танків буде поставлена ​​в Україну вже наступного місяця.

У спільній заяві трьох міністрів оборони вони наголошують, що це надання матеріальних засобів демонструє постійну підтримку самооборони України з боку Нідерландів, США, Чехії та інших союзників.

За словами міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, цей комплексний пакет є важливим сигналом для Росії. Союзники продовжують об’єднуватися для підтримки Збройних сил України у їхній боротьбі з агресією з боку РФ.

У Міноборони зауважили, що цим пакетом військової допомоги уряд Нідерландів відповідає на заклик Палати представників щодо продовження підтримки України. Зусилля у цьому відношенні грунтуються на оцінці потреб України.

Крім того, Нідерланди нададуть найближчим часом три сучасні польові шпиталі для потреб Національної гвардії України. 3 листопада міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зустрівся з послом Нідерландів в Україні Єннесом де Молом. Голландський дипломат передав міністрові офіційного листа міністра оборони Нідерландів з повідомленням про надання найближчим часом 3 сучасних польових шпиталів для потреб Національної гвардії України.

“Хочу висловити глибоку повагу та захоплення відважністю, виявленою вами та українським народом у протистоянні Російській Федерації”, – йдеться в листі керівника МО Королівства Нідерланди Кайса Оллонгрена.

Крім того, Денис Монастирський та Єннес де Мол обговорили поточну ситуацію в районах проведення бойових дій та проблеми відновлення життєдіяльності на деокупованих територіях.

Посол Де Мол також висловив готовність Нідерландів активно долучитися до посилення потенціалу України у процесах знешкодження вибухонебезпечних предметів на територіях, де відбувалися бойові дії.