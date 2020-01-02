Про це повідомляє нідерландський мовник NOS.

Починаючи з 1 січня 2020 року компанії, посольства, міністерства та виші мають використовувати лише офіційну назву держави — Нідерланди.

Ребрендинг є частиною міжнародного маркетингового плану держави: Голландія асоціювалася з сиром, сабо, тюльпанами, наркотиками та районом “червоних ліхтарів” Амстердама, а Нідерланди мають намір позиціювати себе як країну, яка лідирує в технологіях, в спорті та культурі.

“Ми модернізуємо наш підхід. Ми хочемо описати Нідерланди як відкриту, цікаву та інклюзивну державу”, — зазначили в Раду по туризму Нідерландів.

Крім того, стара назва не зображає сучасного державного ладу: в Голландію входило тільки 2 з 12 провінцій сучасних Нідерландів.

В рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі “Євробачення”, який відбудеться в Роттердамі в травні 2020 року та під час Олімпійських ігор в Токіо.

Відомо, що на ребрендинг держава витратила майже 200 тисяч євро. Зокрема, був змінений логотип держави: