Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Сьогодні, 3 листопада, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зустрівся з послом Нідерландів в Україні Єннесом де Молом. Голландський дипломат передав міністрові офіційного листа міністра оборони Нідерландів з повідомленням про надання найближчим часом 3 сучасних польових шпиталів для потреб Національної гвардії України.

“Хочу висловити глибоку повагу та захоплення відважністю, виявленою вами та українським народом у протистоянні Російській Федерації”, – йдеться в листі керівника МО Королівства Нідерланди Кайса Оллонгрена.

Крім того, Денис Монастирський та Єннес де Мол обговорили поточну ситуацію в районах проведення бойових дій та проблеми відновлення життєдіяльності на деокупованих територіях.

Посол Де Мол також висловив готовність Нідерландів активно долучитися до посилення потенціалу України у процесах знешкодження вибухонебезпечних предметів на територіях, де відбувалися бойові дії.

У цьому контексті було обговорено можливість започаткування предметного діалогу в межах запланованої в Женеві технічної конференції “Координація донорів для програми протимінної діяльності в Україні”, яку організовують Женевський міжнародний центр з гуманітарного розмінування спільно з секретаріатом Національного органу з питань протимінної діяльності.

Варто зазначити, що нещодавно міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер заявила, що Нідерланди виділять 70 мільйонів євро для забезпечення опалення в Україні.

“З наближенням зими проблеми для українців лише посилюються. Будинки, водопроводи та системи опалення потребують термінового ремонту. Я вже повідомила Світовому банку, що я надаю 70 мільйонів євро від імені Нідерландів спеціально для цієї зими”, – заявила Ліше Шрайнемахер.