Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України та очільник Міноборони України Олексій Резніков у Twitter.
Зазначається, що передачу планується здійснити орієнтовно до 2025 року, а екіпажі українських моряків почнуть навчання вже найближчим часом.
Кайса Оллонґрен зауважила, що Нідерланди знають та розуміють стратегічну та економічну важливість Одеського морського порту для постачання їжі. Саме тому задля безпечного та захищеного проходу Чорним морем Нідерланди передадуть Україні ці допоміжні військові судна.
“Восени ми почнемо тренувати українських моряків в тісній співпраці з Бельгією і іншими союзниками. Це інвестиція у майбутнє у ЗСУ”, – розповіла очільниця Міноборони Нідерландів.
Своєю чергою Олексій Резніков наголосив, що це рішення є потужним політичним сигналом. А також підкреслив, що Велика Британія вже передала Україні два подібних кораблі. На них вже є дві українські команди і було піднято прапор українського флоту. До них приєднаються екіпажі на кораблях від Нідерландів, також прозвучало, що Бельгія долучиться до проєкту.
“Українська морська держава буде розвивати свій флот. Плюс ми з вами знаємо, що ми будуємо флот в Туреччині, так що можна сміливо заявляти, що існує корабельна коаліція”, – резюмував Олексій Резніков.
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- Після Польщі, Фінляндії та Португалії постачання танків зараз розглядають Нідерланди. 18 Leopard 2, взятих у лізинг у Німеччини, можуть викупити і передати їх Україні.